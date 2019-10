12 moraalilugu, mis näitavad Eesti ajalugu teisest küljest

Lugeja mõistab, et autori eesmärk on kirjutada mikroajalugu. Mikroajalugu on kultuurantropoloogiline vaatenurk ajalooteaduses. See toob esiplaanile inimese kui killukese ajaloo voolamises. Suurtest ühiskondlikest muudatustest ja poliitikast on juttu niipalju, kui inimese uurimisel sellest kasu on. Mikroajaloo pioneeriks on Carlo Ginzburg, kes oma teostes kuuekümnendail aastail hakkas näitama üksikut ja veidi erandlikku keskaegset inimest.