Tom Valsberg: reisi inimesega, kes on nõus sinuga koos lendama nagu kotkad

Tom on kindel, et ka Sinu elu on muinasjutuline rännak, kuid oma muinasjutu peaosas oled hoopis Sina. Sinu ideaalid ja paradiis võivad olla hoopis teistsugused, aga nende loomine on võimalik ja täiesti reaalne.

Kas Sul on kindel plaan, kuidas luua selline elu, mis Sulle tõeliselt meeldib? Kas Sul on usku ja inspiratsiooni luua maailm, kus tunned end vajalikuna ja saad end loominguliselt väljendada? Kas Sinu töö on tõeliselt nauditav ning võimaldab materiaalselt külluslikku elu? Kas Sa õpid seda, mis Sulle tõeliselt meeldib? Kas tahaksid rännata ümber maailma, aga ei julge? Või arvad, et Sul ei jätku raha? Või kardad, et Sa ei saa hakkama selles hullumeelses maailmas, mida meile telekas näidatakse? Kas tahaksid rännata enda sees, et tunda oma tõelist olemust, mis on kogu selle välise pakendi ja mõttesäbru taga? Kas elad juba seda muinasjutulist rännakut, milles saad iga päev ärgata inspireeritult ja tänutundega: milline imeline päev!