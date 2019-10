Näitust saatev raamat «Ilmapäevikud» näitab, mis teeb Põhjala disaini nii eriliseks

Kaasaegses moedisainis on Põhjamaad kõike muud kui terra incognita. Skandinaavia kaubamärgid on hästituntud üle maailma ja disainerid, nagu Henrik Vibskov, on nautinud rahvusvahelist tuntust juba aastaid.

Kuid mis teeb Põhjala disaini nii eriliseks? Kuidas mõjutab neist maadest pärit noorte disainerite päritolu nende jäljendamatut stiilitaju ning esteetikat? «Ilmapäevikutes» uurib kunstnike duo Cooper&Corfer põhjamaiste moe- ja disainitraditsioonide juuri.

Najannguaq Lennert. FOTO: Cooper&Corfer

Sarah Cooper ja Nina Gorfer lähenevad teemale tavatult, jutustades oma loo visuaalselt. Kolmanda Põhjamaade Moetriennaali kuraatorid esitavad nii noorte kui juba pikemalt tegutsenud põhjamaade disainerite töid erakordse fotokollektsioonina, mis on nende poolt pildistatud Islandil, Gröönimaal ja Fääri saartel. Esitades moodi dramaatilises looduskeskkonnas, on nende kujutised segatud tumeda romantismiga, ja nagu suur osa nende loomingust, meenutavad 18. ja 19. sajandi maalikunsti. Ignoreerides kategoriseerimist, toovad Cooperi&Corferi fotod kokku moe, fotograafia ja maalikunsti. Nende töö asetub kaugemale puhtast dokumenteerimisest ning on interpreteeriv, jutustav ja äärmiselt selgelt eristuv.

Bibi Chemnitz. FOTO: Cooper&Corfer

Raamat sisaldab rohkelt näitusel eksponeeritud fotomaterjali, aga ka esseesid, mis tegelevad põhjala moedisainiga jätkusuutlikkuse ja kultuuripärandi aspektist, ning intervjuusid kaasatud autoritega: disainerid Mundi (IS), Jör By Guðmundur Jörundsson (IS), STEiNNUN (IS), Barbara Í Gongini (FO), Guðrun & Guðrun (FO), Bibi Chemnitz (GL) ja Najannguaq Lennert (GL), ehtekunstnik Kría (IS), käsitöömeister Nikolaj Kristensen (GL) ning kunstnikud Jessie Kleemann (GL), Rammatik (FO) ja Hrafnhildur Arnardóttir a.k.a. Shoplifter (IS). Eessõnade autorid Pauline Brown (Põhja-Ameerika LVMH Grupi juht) ja Matthias Wagner K (Frankfurdi tarbekunstimuuseumi direktor).