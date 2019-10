Anna hoogu: filmist «Eia jõulud Tondikakul» valmib imearmas lasteraamat

Oma lastele õhtuti unejutte ette lugedes avastasin üsna ammu, et kaasaegses lastekirjanduses on palju fantaasia- ja detektiivilugusid, aga puudu on sellistest päris lugudest, mille tegelastega oleks lastel lihtne samastuda ning kellega on lastel sarnased probleemid. Nagu näiteks see, et vanematel pole oma laste jaoks piisavalt aega, või see, et meie metsi langetatakse peadpööritava kiirusega ning selle all ei kannata mitte ainult linnud ja loomad, vaid lõpuks ka meie ise. Just selliste probleemidega meie raamatu peategelased maadlevadki.