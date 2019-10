Balti Assamblee kirjandusauhinna laureaat on Leelo Tungal

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ütles, et Leelo Tungal ja tema tööd on hea näide assamblee auhinna eesmärkidest. «Kirjandusauhinna eesmärk on ju hoida ja esile tuua Balti riikide ühiseid huve oma rahvusliku identiteedi ja enesehinnangu hoidmisel. Lisaks on Tungla raamatute põhjal tehtud film erutanud vaatajaid ka Lätis ja Leedus, sest tegemist on meie ühise ajalooga.»