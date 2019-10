Arvustus. Raamat vanemale, kes viitsib lapsega koos maailma asju arutada

Lasteraamatu puhul on minu kui lapsevanema jaoks oluline raamatu formaat ja kaal ning ka teksti loetavus – näiteks pole tekst trükitud musta värviga tumedale taustale (selliseid raamatuid on!) ja pole nii raske, et tekib hirm luumurru ees, kui raamat lapse varbale juhtub kukkuma. Neid viimaseid miinuseid Märka raamatul õnneks pole, küll aga on sel paha viga – see raamat on formaadilt liialt lai. Mitte nii pikk kui lai, aga laius on suurem kui pikkus. Jälle üks niisugune, mille puhul peab riiulis hoolega kohta valima, et raamaturida ei oleks siksakiline.

«Kuidas kuud endale mütsid said» Veiko Märka. Pildid joonistanud Karel Korp. FOTO: Raamat

Kui kõige suurem miinus kõrvale jätta ja edasi välimust puurida, siis Karel Korp on raamatusse joonistanud väga ilusad pildid. Need on värvilised ja samal ajal on neis ühendatud nii täiskasvanulikkus kui ka lapsemeelsus, need on ühtaegu kunstilised ja mängulised. Lust on neid vaadata nii suurtel kui ka väikestel ja piltide sees on ka paras annus huumorit.

Infokillud ja jutud vaheldumisi

Sisulise poole pealt on raamatus kahte sorti teksti – lühikesed infokillud ja pikemad proosajutud vaheldumisi. Iga kuu kohta on kogutud lühikesi vana aja ütlemisi-uskumusi. Peab küll mainima, et lapsevanemal tuleb ilmselt nii mõnegi vanasõna puhul lapsele selgitada, mida see täpsemalt tähendab, näiteks on raamatus vanasõna: «Viinaklaasis upub rohkem inimesi ära kui meres.» Või siis: «Laurits lahutab kapsalehti, Pärtel pöörab päid» või «Esimese mai lumi kaalub Riia linna kulla üles». Kirjutatud lugudes Märka neid ütlemisi lahti ei seletata.

Nii et ma soovitaksin lapsevanemal see raamat kõigepealt korralikult läbi töötada ja guugeldada folkloorilehekülgi, kust leiab vastuseid tekkida võivatele küsimustele. Võib arvata, et kui teie eriala ei ole juhtumisi folkloristika valda kuuluv, siis võite mõne seletusega jänni jääda. Ja muidugi tuleb alati kasuks lapsele rääkida sellest, et viin on tervisele kahjulik või et mõni päev on selline, mida tulebki üksnes puhkamiseks kasutada (esimene jõulupüha) või et kuidas täpselt on noormehe sõnad muutlikud ja millal niimoodi öeldi.

Veiko Märka proosalood on pehmed, maheda huumoriga ja sobilikud koolilastele iseseisvaks lugemiseks, nende lugude juures ei tohiks mingeid segadusseajavaid küsimusi tekkida. Iga kuu on kujutatud inimesenäolisena, autor kirjeldab kuude välimust, iseloomu, tujusid, maitseid ja meeldimisi. Tekstide sees on kergeid luulenüansse, kuid üldiselt on tegemist siiski toredate proosamuinasjuttudega.

Nupukas Veebruar ja jonnakas Juuli