Viktor Vassiljev: paljud inimesed üritavad nalja teha, aga nali peab olema professionaalne

66-aastane Viktor Vassiljev on raamatuid kirjutanud juba 20 aastat ning «TV tervisvõti» on tema 14. teos. Sinna juurde on umbes 35 aasta jooksul trükis avaldamist leidnud koguni 5000 artiklit. «Nii et päris suur kirjanduslik pärand,» on ta enda üle uhke.

Viktor Vassiljev «TV Tervisevõti». FOTO: Raamat

Geriaatria hariduse omandas Vassiljev Tartu Ülikoolis oma 40 aastat tagasi ning esimest korda astus ta teleekraanil üles «Prillitoosi» nõuanderubriigis juba rohkem kui 30 aastat tagasi. Enne Tallinna Televisooni jõudis Vassiljev teletohtrina saadet teha ka venekeelses STV kaabeltelevisioonis.

Arstiks õppimine oli väga loogiline samm, milles noor Viktor hetkekski ei kahelnudki. Schotterite suguvõsas, kust ta pärit on, on koguni 28 meedikut. Ka Viktor Vassiljevi üks kolmest pojast on arstiks õppinud. Ometi on telearst karjääri teinud ka poliitikas.

90ndatel astus Vassiljev Koonderakonda ja 2005. aastal sai temast Haabersti linnaosa vanem. Edasi jõudis ta juba riigikokku. Poliitikas tegutsemist peab Vassiljev ise teatud mõttes puhkuseks. «Kuna aastaid on parasjagu, siis võiks nagu puhata loorberitel,» selgitab ta. «Ma olen oma elutöö teinud, rahva armastuse teeninud, nii et ma puhkusel olengi poliitikas.»

Südames ikka arst

Doktor on juba ammu harjunud sellega, et tuttavad temalt sageli tervisenõu küsivad. 40 aastat arsti tööstaaži ja siiani kehtiv litsents teevad temast usaldusväärse nõuandja nii seltskonnas kui teleekraanil. «Küsivad sellepärast, et ma olen nähtuval, ma olen kättesaadav,» märgib arst ise, kuidas temast on saanud rahvatervise nõuandja. «Kui keegi mingit nõu tahab, siis küsib. Minu edu taga on elutöö. Kui mingi suvaline tegelane võtab nüüd arvuti ette, et üritab raamatut kirjutada, siis esimene vasikas läheb ikka aia taha, aga mina olen seda elu aeg teinud ja see on see, mida ma oskan teha.»

Vassiljevi raamatud on läinud müüki üsna suure tiraažiga. Nelja raamatu tiraaž on olnud 6000, eelviimase teose tiraaž oli koguni üle 7000. Autori ja saatejuhina saab ta kindlust sellest, et inimesed teda tunnevad ja usaldavad. «Usaldavad sellepärast ma ei ole kunagi inimesi petnud. Kui on mingi asi, mida ma ei tea, siis ma nii ütlengi, et ma ei tea, aga samas ütlen, kes võib-olla teab ja kuhu pöörduda.»

Meie perearstid on väga tublid, teevad väga rasket tööd ja on ülekoormatud. Müts maha nende ees.