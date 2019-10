Juhi lugemissoovitused: teadmine annab mõnusa heaolutunde ja vähendab abstraktseid hirme

Igaüks meist valib, kuidas ta end soovib arendada ja see on üdini vabatahtlik. Keegi ei pea ennast arendama, kui ei taha ja õigupoolest pole ka lugemine täiskasvanud inimese jaoks kohustuslik. Minu jaoks on lugemine võimalus oma uudishimu rahuldada. Teadmine annab väga mõnusa rahulolutunde ja vähendab oluliselt ka abstraktseid hirme. Olen kunagi lugenud, et aju peaks olema nii ehitatud, et iga küsimuse ja probleemi lahendus vallandab sarnaselt šokolaadi ja narkootikumidega preemiaks väikese koguse heaolutunnet tekitavat ainet, dopamiini.

Minu peamine raamatute valikukriteerium täna on huvi konkreetse teema vastu. Aeg-ajalt muutuvad oluseks erinevad teemad ja siis ma hakkan nägema igal pool vastava valdkonna raamatuid. Kindla valdkonna teoste hulgast valin enese jaoks enim intrigeerivamad. Hetkel huvitab mind näiteks 20. sajandi lähiajalugu, kuna olen osaliselt olnud selle loo sees. Hea on saada tagantjärele ja kontsentreeritult teada, miks ja kuidas sündmused aset leidsid. See loob äratundmisrõõmu ja ahhaa-efekti. Samuti pakub huvi inimese suurema pildi tundma õppimine, mis aitab nii oma tööd kui ka igapäeva elu paremini mõtestada.

Kuulamine aitab sisustada aega teel olles

Tänase elutempo juures võib tunduda, et lugemisele jääb õige vähe aega. Hea soovitus kõigile kiire päevakavaga juhtidele on valida hoopis audioraamatud. Ise eelistangi tihti äppi, mis võimaldab meelepäraseid teoseid lisaks nutiseadme ekraanilt lugemisele ka kuulata. Nii saan oma pikad pendeldused sisukamaks muuta. Arvestades, palju veedame täna aega nii ummikutes istudes, lapsele lasteaeda järele minnes või maakoju sõites, on see just mõnus aeg, kui mõtteid päevamuredest puhastada ja enesearendamisega tegeleda.

Mind viimasel ajal enim mõjutanud raamatutest võib ajaloo teema all välja tuua järgnevad teosed, mis aitavad enda peas paremini kokku panna puslepilti viimastel aastakümnetel aset leidnud sündmustest.

«Külma sõja lõpp 1985-1991», Robert Service (2016)

See raamat oli nagu tõeline põnevik, kuigi lugu keerles tõsieluliste sündmuste ümber. Kesksel kohal oli Ameeriklaste suurim bluff, tähesõdade programm, millele vastates kurnas NSVL oma rahakotti niipalju, et see mõjus halvasti riigi eksistentsile. Teine tore seik oli tõdeda, et NSVL juhtide hulgas valitses lootusetus juba 1980ndate keskel, kui ärksamatele seltsimeestele sai selgeks, et see mudel kaua ei kesta. Aga muuta seda ka ei saanud, sest siis oleks endale tunnistatud, et eksisime. Lenini ideed ei saanud mingil juhul olla eksitus. Kui mõelda tänaste organisatsioonide ja juhtimiskultuuride peale, on ajad õnneks muutunud. Vigade tegemine ja neist targemana välja tulemine peaks olema iga tänapäevase ettevõtte lahutamatu osa, kuna nii toimub areng ja õppimine.

Kindlasti võib argumenteerida, et raamat väljendas USA vaadet. Lugedes aga sellist kallutatuse tunnet ei jäänud.

«Isamaa tagatuba», Kalle Muuli (2012)