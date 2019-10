Millest räägib raamat «Tervise taastamine probiootikumide abil»?

Raamatu «Tervise taastamine probiootikumide abil» autor Martie Whittekin on sertifitseeritud toitumisnõustaja ja sünditseeritud raadiosaate juht. Ta on olnud USAs juba üle 30 aasta meditsiini alternatiivsete suundade üks juhtfiguure. Riikliku täisväärtuslike toitude ühingu NNFA presidendina pidas ta edukaid läbirääkimisi, mille tulemusena võeti vastu toidulisandeid puudutavate tervise- ja haridusküsimuste seadus. Selle eest tunnustas NNFA teda «Ristisõdalase auhinnaga». Lisaks on ta olnud Bastyri ülikooli hoolekogu liige. Tema eelmist raamatut «Looduslikud alternatiivid maokaitsetablettidele» on saatnud suur müügiedu.

FOTO: Raamat

«Tervise taastamine probiootikumide abil» jaguneb kaheks osaks. Esimeses osas selgitab Whittekin, mis asi on inimese kehafloora ja kuidas see soolestikus tegutseb. Vaatluse all on ka see, millest bakterite kogukond koosneb. Erilist tähelepanu pööratakse halbade ja heade bakterite loodusliku tasakaalu teemale. Põhjalikult käsitletakse seda, kuidas bakterite kogukond võib kehva toidu, toksilise keskkonna või erinevate ravimite tõttu tasakaalust välja minna ja tervisele negatiivseid tagajärgi põhjustada. Seejärel tuleb juttu võimalustest, kuidas tasakaal turvaliselt ja tõhusalt taastada. Tähtsat rolli mängivad siinjuures probiootikumid – head bakterid, mis on saadaval toidulisanditena. Teises osas kirjeldatakse levinumaid tervisehädasid, mis võivad bakterite tasakaalu häirumise tõttu tekkida. Iga terviseprobleemi juures vaadeldakse nii tavapäraseid ravimeetodeid kui ka seda, mil moel probiootikumidest abi võiks olla. Samuti leiab raamatust praktilist teavet ja nõuandeid, mis aitavad lugejal langetada enda tervise huvides kõige paremaid otsuseid.

Raamatus «Tervise taastamine probiootikumide abil» kirjeldatud lähenemisviisil on rohkem ühist peavoolust kõrvale jäävate Funtervendavate distsipliinidega… see on nii-öelda teine paraad. Funktsionaalse meditsiini instituudi (functionalmedicine.org) sõnul «funktsionaalse meditsiin tegeleb haiguste sügavamate põhjustega, kasutades süsteemidele orienteeritud lähenemist ning kaasates nii patsiendi kui ka arsti terapeutilisse partnerlussuhtesse». Kuigi funktsionaalne meditsiin pakub praktiseerijale spetsiifilist väljaõpet, kasutab raamatu autor mõistet «funktsionaalne meditsiin» raamatus üldisemas tähenduses, mis hõlmab paljusid ühiseid jooni omavaid distsipliine nagu integratiivne meditsiin, komplementaarne meditsiin, naturopaatiline meditsiin, toitumispõhine ennetav meditsiin ja isegi alternatiivmeditsiin. Need süsteemid on saanud omakorda väärtuslikku inspiratsiooni iidsetest kunstidest nagu traditsiooniline Hiina meditsiin, India ajurveeda ja Ameerika põlisrahvaste šamanistlikud tervendamispraktikad (praktikaid, mis on tuhandeid aastaid toiminud, ei tasuks alavääristada lihtsalt sel põhjusel, et neid ei ole leiutanud valgetes kitlites teadlased lääne laborites). Funtsionaalne lähenemisviis kinnitab peavoolu meditsiinis kanda – seda kinnitab näiteks tõsiasi, et maineks Clevelandi kliinik avas Funktsionaalse meditsiini keskuse.

Funktsionaalne meditsiin suudab kroonilisi haigusi edukalt ennetada ja ravida (s.t inimese terveks ravida) osalt seetõttu, et on personaliseeritud. Selle suuna esindajad ei pea haiguse sümptomit mitte vaenlaseks, vaid peaaegu et õnnistuseks, mis juhib meie tähelepanu tasakaalu püüdmisele. Tasakaalu puudumise tuvastamine ja olukorra korrigeerimine võib viia tervenemiseni või vähemalt kannapöördeni haigusprotsessis. Tasakaalu taastamisele suunatud lähenemisviis lisaeelis on see, et tervis õnnestub taastada täiendavat kahju tekitamata. Tasakaalupuudumine tuleneb harilikult kas ühe või mitme keha optimaalseks talituseks tarviliku teguri puudulikkusest ja/või ühe või mitme normaalset talitlust häiriva teguri liiasusest.

Usaldusväärne mõõdupuu, mida sobib kasutada igasuguses meditsiinis, on «riski ja kasu suhe». Võtame näiteks teada-tuntud mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA) nagu aspiriin. Kasu on neist valu ja põletiku vähendamisel. Võrrandi teisel poolel on aspiriiniga seotud riskid: haavandid, verejooksud soolestikust ja hemorraagiline insult. Õigupoolest põhjustavad mittesteroidsed põletikuvastased ained igal aastal üle 16 000 surma. See arv võib olla veel suurem, arvestades seda, et Toidu- ja Ravimiamet käskis hiljuti lisada MSVPA-dele, välja arvatud aspiriinile, hoitava teate, et need ained tõstavad infarkti, südamepuudulikkuse ja insuldi riski (mida suurem annus, seda kõrgem risk).