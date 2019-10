Jesper Parve kutsub «Mees 3. Elu Kutse» eksklusiivsetele raamatuesitlustele

Esitlustel annab Jesper ülevaate oma uuest raamatust, räägib üldiselt oma tegemistest ja toimetamistest, loeb ette mõned lõigud oma uuest raamatust, vastab lugejate küsimustele. Kolmele inimesele, kes oskavad vastata Jesperi poolt esitatud küsimusele õigesti, kingitakse ka verivärske «Mees 3. Elu Kutse» raamat koos isikliku pühendusega.

Jesper Parve «Mees 3. Elu Kutse». FOTO: Raamat

Jesper Parve tutvustab oma raamatut nii:

See raamat on minu Mehe triloogiast viimane, kuid kõige elulisem ja loodetavasti ka kõige julgustavam. See raamat on sellest, kuidas mina oma Elu Kutse üles leidsin ja kuidas sinnani jõudsin, et elan Paradiisis.

Kas sina oled õnnelik, kas kõnnid oma rada? Kui su vastus on jah, siis võib-olla sa ei leiagi siit väga palju uut, pigem ehk rohkem kinnitust sellele, mida oled juba pikka aega tundnud, mõistnud, kuid ei ole osanud veel sõnadesse panna. Aga ka siis tasub seda raamatut lugeda, sest see aitab veel tugevamini oma jalajälge vajutada maapinda sellel teekonnal, kus praegu oled.

Kui su vastus on ei, siis kindlasti soovitan sul see raamat läbi lugeda.

See võib olla viimane teos, mida loed just sellel mõttetul töökohal, kus praegu rahulolematult töötunde õhtusse saadad. Just selles, mitte kuhugi viivas suhtes, kus oled. Just sellises negatiivse energiaga elukohas, kus praegu elad. Või just sellises halvas kehalises vormis, nagu praegu oled.

Ma nii soovin, et inimesed oleksid julgemad oma nõudmistes, tahtmistes, küsimistes ja tegutsemistes. Samuti ka oma suhetes ja armastuses. Et neil oleks julgust endale otsa ning sealt edasi ka iseenda sisse vaadata. Seda just sellepärast, et leida üles oma Elu Kutse.