Terapeut Kene Vernik esitleb praktilist käsiraamatut unetusest jagu saamiseks

«Raamat «Hea une teejuht» aitab korrastada ühte kõige olulisemat tegevust ehk magamist ehk unetervise eest hoolitsemist. Raamat on täis soovitusi ning spetsiaalseid tehnikaid ja harjutusi, mida üks rahutu magaja võiks läbi teha. Lisaks praktilisele poolele ei puudu ka teooria. Teooriast rääkimine on oluline, sest paluda teha teil kõiki neid muutusi ilma põhjendusteta, ei saa see olema piisavalt motiveeriv. Kõik raamatus kirjeldatud harjutused ja tehnikad on teadusuuringutes kinnitust leidnud. Raamatusse valisin need tehnikad, mida olen ka ise õppinud ja praktiseerinud,» tutvustab Vernik oma teost.