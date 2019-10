Kivastiku «Taevatrepp» on romaan ajast, muusikast, sõprusest

«Asi pole selles, vaata värve! Vaata neid värve, nad on tuhmid, värv kaob piltidest. Silmaga on midagi juhtunud, minu silmaga, mida vanemaks ma saan. Mu pildid muutuvad värvituks! Ma ise olen muutund ühtlaselt halliks ... varsti sa ei näegi mind enam. Tuled sisse nagu vanasti, vaatad, pildid on, molbert on, isegi konjak on, järsku mõni Ruthi kass ka, aga mind ei ole, mitte sellepärast, et ma oleks surnud, ma olen nähtamatu!»