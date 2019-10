Raamatumesside kuu viib eesti kirjanduse reisile

Eesti on stendiga esindatud Frankfurdi (16.-20. oktoober) ja Helsingi (24.-27. oktoober) raamatumessil, edastab Eesti Kirjastuste Liidu ajaleht «Raamat».

Kui Frankfurdi raamatumess on professionaalide mess ja paljude ärikohtumistega, siis Helsingi raamatumess on põhiliselt suunatud lugejale. Tänavuse Helsingi messi tähelepanu keskmes on Prantsuse kirjandus ja kultuur. Eestit esindavad mitmed tuntud autorid.