«Neid hetki ikka oli, mil ta avalikult ja teistele naeratas, kuid mulle omavahel tunnistas, «kui kuradi sitt on»» 

Me keegi ei tea päris täpselt, millest saab alguse ilumeel. Mõne meelest on see vaid arenguga kaasnev kasutu kõrvalsaadus, mis on omane ka teistele liikidele ning millel ei ole vähimatki seost võimete ja intelligentsiga. Ent tänapäeva teadlased teavad, et need kolm on omavahel seotud. Nii kõneleme ilumeelt tühiseks pidades rohkem iseendast. Nagu ööbik oma keerulise lauluviisiga või kukkurtihane oma ainulaadse pesaga ei mõelnud ka Raivo ju hommikust õhtuni ainult ilus olemisele. Pigem otsis ja leidis ta nii elus kui ka luues ennekõike kaunist.