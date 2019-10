Terviseentusiast Liis Velsker esitleb motiveerivat raamatut «Teekond iseendani»

Raamatus luba Liis jutustada ausalt oma loo. «Jah, kohati on see kurb ja raske, aga ma tulin ohvrirollist välja, õppisin ennast armastama ja hakkasin oma unistuste elu poole liikuma. Ma usun, et minu kogemused on olnud karmid just sellepärast, et mul on julgust nendest rääkida. Ja ma usun siiralt, et minu teekond annab teistelegi lootust,» ütleb autor. «Kõik on võimalik, kui sa ainult haarad juhirolli ja unistad nii suurelt, et natukene on suisa piinlik!»