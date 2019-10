Uue raamatuklubi vedaja Eia Uus: lugemine on tihti üsna üksildane tegevus

Teemakuud

Aastaid on minult nii tuttavad kui ka võõrad sotsiaalmeedias küsinud lugemissoovitusi ning olen käinud neid jagamas raamatukogudes ja meedias – ikka ja jälle tegi rõõmu, et inimesed päriselt raamatud üles otsisid, läbi lugesid ja uute soovidega naasid: «Aga mida ma siis peaksin lugema, kui...?»

Klubis Raamatujutud teetassi taga on igal kuul üks laiem teema koos paljude raamatusoovitustega läbi aegade ning kuu raamat, mille kõik klubilised soovitavalt läbi loevad. Esimeseks, septembri teemaks olid raamatud, mis viivad kaugele ning teoseks Mia Kankimäki «Asjad, mis panevad südame kiiremini põksuma» (Varrak, 2017). Et klubi nii suure hooga käima läks ja lugejad nii entusiastlikud olid, kutsusime autori Soome Instituudi toetusel klubiõhtule Apollosse. Jutuks tulid veel F. Scott Fitzgeraldi «Sume on öö», Elena Ferrante «Minu geniaalne sõbranna», Amor Towlesi «Härrasmees Moskvas», Ayn Randi «Allikas» ja paljud teised.

Seejärel loeti Jevgeni Vodolazkini «Aviaatorit» (Postimees, 2019) ning ajaloolise romaani kirjutamisest ja lugemisest käis 9. oktoobril Apollo Solarises toimunud klubiüritusel rääkimas Tiit Aleksejev.

Praegu on käsil põnevikud, nimelt Elizabeth Macneali «Nukuvabrik» (Pegasus, 2019). Selles teemas oli lugejatel hiljutisi lugemiselamusi rohkesti: Yrsa Sigurðardóttir, Jo Nesbø, Lee Child, Keigo Higashino, Stephen King, Ruth Ware, Caroline Louise Walker jt.

Igal ajal ja igal pool

Raamatuklubiga saavad kõik liituda Facebookis, kus üksteiselt küsitakse soovitusi või raamatut laenata, jagatakse lugemiselamusi igalt alalt ning antakse aeg-ajalt märku, kuidas kuu raamat edeneb või millised on olnud lemmiktsitaadid. Keda sotsiaalmeedia ei huvita, saab käia klubiõhtutel Solarise Apollos. Järgmine üritus toimub 12. novembril kell 18 ja nagu nimigi ütleb, pakume ka teed.

Klubi Facebooki grupiga on liitunud juba üle 1300 inimese ning ka üritustel käijaid on olnud palju. Lugemishuvi ja raamatuarmastus on suured, tihti on aga keeruline üles leida seda, mis köidaks. Raamatuklubis saavad kõik vahetult jagatud elamusi-soovitusi teistelt lugejatelt.

Lugemine on tihti üsna üksildane tegevus. Ometigi viib see su rännakule, millelt naased natuke teistsugusena kui teele asudes. Selles on ka raamatuklubide suur väärtus: teadmine, et ka teised viibivad praegu samal teekonnal – olgu see siis tuhande aasta tagune Jaapan või sajanditagune Venemaa, või miks mitte tuleviku Ameerika või hoopis kellegi elulugu – ning on võimalik arutada kogemuste ja taipamiste üle, olla natuke vähem üksi.

Raamatuklubi pikemad plaanid

Detsembris on klubiteemaks armastus, jaanuaris tulevik, veebruaris Eesti, märtsis memuaarid, aprillis huumor – kuu raamatud selguvad jooksvalt ja nagu arvata võib, anname valikutest teada meie Facebooki grupis.

Kuna kokku on tulnud suur hulk raamatuhuvilisi, on grupp hea koht, kus jagada ka muud kirjandusinfot: olgu tegu muude kirjandussündmuste, raamatulaatade või hoopis huvitavate temaatiliste artiklitega. Raamatusõber, tule kampa!