17 tsitaati Sharma legendaarsest raamatust «Lugu mungast, kes müüs maha oma Ferrari»

Õigusteaduste magister Robin Sharma, kes juba 5. novembril Saku Suurhallis esineb, on maailma hinnatumaid asjatundjaid juhtimise, enese-juhtimise ja tipptasemele tulemuslikkuse saavutamise alal. Ta on mitmete rahvusvaheliste menuraamatute autor, mille hulka kuuluvad ka «Discover Your Destiny With The Monk Who Sold His Ferrari» («Leia oma saatus koos mungaga, kes müüs maha oma Ferrari») ja «Who Will Cry When You Die?» («Kes nutab, kui sa sured?»). Robin juhib ka tunnustatud koolitusfirmat Sharma Leadership International.