Soome tuntuim kirjanik Antti Tuuri esineb Raplas

Antti Tuuri on kirjutanud kõrvuti suurte romaanidega kõike: näidendeid, kuuldemänge, stsenaariume, libretosid, novelle, kokku üle 70 teose. Tema teoste põhjal on tehtud filme ja teatrilavastusi. Eesti keeles on ilmunud 11 raamatut, millest tuntuimad on pentaloogia Pohjanmaa neli esimest raamatut. Pentaloogia eest sai Tuuri 1985. aastal Põhjamaade Nõukogu kirjandusauhinna.