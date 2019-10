Esitletakse kahele Eesti suurimale kunstikollektsionäärile pühendatud raamatuid

Alfred Rõude isikuarhiivi materjale koondav rikkalikult illustreeritud raamat «Alfred Rõude. Missiooniga kollektsionäär» on esimene kollektsionääri ja tema kogu süvitsi käsitlev väljaanne. Tegemist on osaga Eesti Kunstimuuseumi 100. aastapäevale pühendatud programmist, sest juubeliaasta raames on muuseumikogude ajalugu võetud üheks tähtsamaks fookusteemaks. Raamat ilmub Eesti Kunstimuuseumi arhiivitrükiste sarjas. See toetub Rõude kirja pandud mälestuskatketele ja mõtisklustele, reisi- ja kogumispäevikutele, kirjadele ja temaga seotud dokumentidele. Need materjalid võimaldavad heita pilgu Rõude nii mõnegi ootamatu kurviga eluteele kui ka tema rikka ja huvitava sisemaailmaga isiksusele. Raamatu autor on näituse kuraator kunstiajaloolane Anu Allikvee.