Kaasaegne raamat intiimtervisest, mida eesti naistel oli juba ammu vaja

«Paremate päevade käsiraamat. Kõik, mida naine peaks teadma hormoonide, menstruaaltsükli ja rasestumisvastaste meetodite kohta». Autor Lara Briden, tõlkinud Helina Savi, konsulteerinud Ingrid Kaoküla. FOTO: Raamat

Pikka aega on kõike, mis puudutab naise tsüklit, peetud tabuteemaks, millest rääkimine võiks huvi pakkuda vaid paarikümnele naistearstile ja ämmaemandale. Aga kuidas nii? Pooled maailma inimesed on naissoost ja see puudutab ometi neid kõiki! See peaks kõnetama nii teismelisi tüdrukuid, kelle tsükkel on alles välja kujunemas, kui ka naisi, kes oma viljakas eas on pidevas mures oma «päevade» pärast, sõltumata sellest, kas nad parasjagu loodavad või hoopis kardavad näha kahte triipu rasedustestil. Aga see puudutab ka kuldses keskeas naisi, kes on jõudnud salapärasesse ja kardetud premenopausi koos kõigi kehaliste muutustega, mida üleminekuaastad kaasa toovad.

Olen olnud ämmaemand üle 30 aasta, sellest rohkem kui kümme aastat olen toimetanud ühe tuntud naiste tervise- ja pereteemalise veebilehe «Küsi nõu» rubriiki. Viimase kümne aasta jooksul olen õpetanud naise reproduktiivtervise ja füsioloogia ainet massööridele, terapeutidele ja sünnitoetajatele. Õpetamis- ja nõustamistööks olen kogunud teadmisi ja materjale lausa artikkel artikli haaval, sest eesti keeles ei ole seni sellist raamatut, mis kaasaaegselt, ammendavalt, aga lihtsas ja arusaadavas keeles käsitleks intiimtervist naise enda vaatekohast.

Iga järgnev rida, mida mulle tutvumiseks saadetud peatükkidest lugesin, muutis mind üha rõõmsamaks – seal oli kõik see, mida juba teadsin, ja rohkemgi veel! Naise hormoone on alati peetud nii keerukaks ja nende toimimist nõnda müstiliseks, et sellest ei olegi võimalik kõigil aru saada. Aga just sellega on Lara Briden hakkama saanud. Mõistnud kuni raku tasemeni välja, miks ja kuidas naise keha toimib, ning jaganud oma teadmisi ja kogemust lugejatega.

Raamat täis küsimusi ja vastuseid

Miks päevad hilinevad? Kui palju verd on menstruatsiooni ajal liiga palju? Miks toimuvad menstruatsioonid liiga tihti? Kuidas tulla toime peavalude, akne, rindade helluse, meeleolumuutuste ja isudega, mis tabavad naisi viimastel päevadel enne menstruatsiooni algust? Kuidas mõjutab naise elu, tervist, enesetunnet ja viljakust endometrioos, polütsüstiliste munasarjade sündroom või adenomüoos? Kuidas mõjutavad tehislikud hormoonid rasestumisvastastes vahendites naise tervist ja kuidas hoiduda soovimatust rasedusest nii, et keha oma hormoonid alles jääksid? Kuidas taastada loomulik menstruaaltsükkel pärast pillide kasutamise lõpetamist? Need ja paljud teised küsimused saavad raamatus vastuse.

Lisaks leiab lugeja iga teema juures praktilisi soovitusi, kuidas elustiili ja toiduvalikuid muutes end oma kehas hästi tunda. Nagu autor ise ütleb: «Sul on õigus kergelt kulgevateks päevadeks. Valuta, suure verekoguseta, premenstruaalse sündroomita. See on võimalik.»