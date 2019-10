Algavad üleriigilised raamatukogupäevad «Kohtume raamatukogus»

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing on kogu Eesti taasiseseisvumisaja kutsunud oktoobrikuu viimastel päevadel sisse astuma lähimasse raamatukogusse, et laenutada kaasa mõni huvipakkuv raamat, osaleda õpitubades ja koolitustel või kohtuda põnevate persoonidega.

Raamatukogupäevade ajal toimuvad raamatukogudes muinasjutuhommikud ja salongiõhtud, tegutsevad kirjandusklubid, koos käivad sudoku- ja ristsõnasõprade klubid, keelekohvikud ja rännuklubid. Kutsutakse pannkoogihommikutele ning luule ja kirjanduse pärastlõunale. Üleriigiline eesti keele aasta ning laulu- ja tantsupeo juubeliaasta on tugevalt mõjutanud ettevõtmisi ka raamatukogupäevade ajal. Mitmel pool üle Eesti valitakse kaunimaid sõnu, ilusast eesti keelest räägivad õpetajad, keeleteadlased ja folkloristid, praktiseeritakse raamatuselja luulet. Raamatukogupäevad algavad ettelugemisega ning ette loetakse lasteaialastest seeniorideni. Päeva mõte on tuletada kõigile meelde, kui tore on ette lugeda ja kui põnev on jutte kuulata.