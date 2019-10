Pildid ajaloost: Eesti professionaalsete fotograafide tööd meie pärandkultuurist

Kõik need pildid on sündinud siirast soovist jäädvustada oma inimeste ja maa pärandkultuuri. Ja kõik need piltnikud on olnud väga palju rohkem kui dokumenteerijad. Nad kõik olid pühendunud eesti rahvuskultuurile, mille teenistusse rakendus loominguliselt ja loomulikult ka nende poolt meisterlikult vallatav meedium – fotograafia.