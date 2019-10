Liina Ravneet Elvik: kõik suured hinged on sündinud naistest

Ravneet Elvik «Kundalini jooga võlumaailm». FOTO: Raamat

Iidsed joogatarkused õpetavad lugejale, kuidas elada siin maailmas õnneliku, elurõõmsa, terve, armastava ja kartmatuna, mõista ja hoida harmoonilises tasakaalus keha, meelt ja hinge ning suhteid iseenda ja teistega. Ka seda, mida süüa, et tervis oleks tugev ja meel erk.

Raamatust leiab ka näpunäiteid ja praktilisi harjutusi, kuidas laadida end energiaga, visata seljast stressirüü, avada külluse ja elurõõmu kraanid ning palju muud põnevat.

Jagame raamatust katkendit, mis räägib naise väest.

Kundalini joogas öeldakse, et kõik saab alguse naisest ja lõppeb naisega. Naine on vormi ja jõu andja: ta vormib aega, ilmaruumi ja meest, homset meest (last), tänast meest (abikaasat) ja eilset meest (esivanemaid). Terve ühiskond tugineb naise hingejõule. Naine realiseerib loovat jõudu ja vormib intuitiivselt meest, lapsi ja perekonda. Oma projektsiooni ja kavatsuse kaudu võib ta manifesteerida ja ellu luua kõike, mida ta soovib.

Kõik suured hinged on sündinud naistest. Seesama energeetiline vägi ja puhtus, mis on elu andnud Buddhale ja Kristusele, on alles igas naises.

Joogide õpetuste kohaselt asub ühel ruutsentimeetril naise nahal 16 korda rohkem antennikesi kui mehel. See annab naisele 16 korda suurema intuitiivsuse ja 16 korda korda tugevama närvisüsteemi. See tähendab aga ka seda, et naised vajavad oluliselt enam lõdvestust, sest suudavad endasse koguda ja kanda 16 korda rohkem pingeid.

Kui naine oma emotsioone jooga, meditatsioonide, teadliku toitumise ning keha, meelt ja hinge ergutavate tegevustega ei maanda, võivad need parajaks komistuskiviks osutuda. Naine võib muutuda oma ebakindluse, emotsionaalsuse ja ärevuse ohvriks, luues valu ja kannatusi nii iseendale kui ka ümberkaudsetele.

Naise emotsionaalne ja psühholoogiline mõju mehele on tohutu. Mees on olemuselt neutraalne üksus. Naise energia on see, mis mehe loob ja suhtest vastu peegeldub. Nii nagu naise käes on vastutus ja võime luua harmooniline suhe, kodu ja pere, võib naise destruktiivne energia mehe täielikult purustada ja suhte mürgitada. Iga eduka ja õnneliku mehe taga on teadlik, tasakaalus ja intuitiivne naine, kellel on energiat, et toita ja täita oma perekonda. Need, kes arvavad, et naine on nõrk ja õrn olevus, ei tea naistest midagi.

Mees ei saa naisele pakkuda tõelist täidetust. Naise turvalisus ja terviklikkus ei peitu peres või kodus. Naine saab leida turvalisuse ainult iseenda sees, oma hinges. Samuti ei saa mees pakkuda naisele enesekindlust. Naise enesekindlus asub spirituaalses praktikas, teadvuses ja veendumuses, et ta on jumalik ja väärikas looja. Ükskõik kui imeline mees või lapsed naisel on, ei saa ta olla enne õnnelik ja harmoonias, kui on loonud selle kõige algsema ühenduse – ühenduse ilmaruumi ja oma lõpmatu olemusega.

Kuidas siis on ikkagi võimalik olla ühel päeval väest pakatav maailmavallutaja ja järgmisel päeval ebakindel kurbusekehastus? Või siis ühel päeval veendunud elutoa ümbervärvimise edasilükkamatus vajaduses ja järgmisel päeval arvata, et see on maailma kõige tobedam idee? Vahel võib tunduda, et naise tujud ja emotsionaalne repertuaar on hoomamatu ja ohjamatu. Joogidel on naiste emotsionaalse muutlikkuse kohta iidne teooria ja tehnoloogia, kuidas nende kõikumistega tegeleda: teadus naise 11 kuupunktist. 11 kuupunkti on tundlikud füüsilised piirkonnad naise kehas. Üks kuupunkt on aktiivne kaks ja pool päeva ning liigub seejärel edasi järgmisesse. Vahel võib stress kuupunktide liikumistsükli segi paisata, aga tavaliselt on punktide järjestus ja vahetumises kindel ja püsiv rütm. See järjestus on aga igal naisel individuaalne ja erinev.