Kodukogemuste kaleidoskoop Nõukogude Eesti aastatest

Autorite sünniaastad jäävad vahemikku 1937–1980 ning sama mitmekesisena avaneb ka kogumikus talletatud geograafiline ruum: kirjeldatavad kodud paiknesid Tallinna vanalinnas, Mustamäel ja Kadrioru servas, Alutaguse metsades, Saaremaal ja Võrumaal, Viljandimaal ja Järvamaa metsakülas, Jõhvis, Kehras, Tartus, Pärnus, kolhoosikülades Tartumaal ja Jõgevamaal. Seejuures on märgiline mitmest kohast moodustunud koduruumi homogeensus: paljude kirjutajate kodutunne jaguneb ühtlaselt mitme paralleelsena tajutud elukoha vahel. Eluasemetüüpidest on esindatud nii korterid linnas (sh ühiskorter, riigikorter hruštšovkas, kooperatiivkorter, eestiaegne korter) kui ka ühismajandikeskuses, samuti individuaalelamu nii linnas kui ka kolhoosikeskuses, aga ka talumajapidamised.

Nõnda mitmekülgsed, kui need paigad ja ruumid, on ka mäletatud kodusused. Esile kerkivad erinevad ruumi-detailid, emotsioonid, perekonnaloo fragmendid või kodu saamisloo nüansid, argised tegevused, lähikondsed, samuti maitsed ja lõhnad jne. Mõnes kodus domineeris tolle aja tüüpsisustus ja -eluviis, mõnes leidus eestiaegset mööblit, kombeid ja maitseid, teistes aga hoopis lääneliku popkultuuri mõjusid või sootuks eksootilisi ela-musi. Just kõigi tekstide koosmõjul tuleb esile üllatavaid ühisosi erinevates ja lahknevusi sarnastes kogemustes.