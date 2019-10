Põllumajandusuuringute Keskus tähistab aastapäeva ajalooraamatu väljaandmisega

«Ajalooraamat on pilguheit ja tunnustusavaldus keskuse tööle, eelkõige aga tunnustus inimestele, kes seisid ja seisavad Põllumajandusuuringute Keskuse taga,» ütles direktor Pille Koorberg raamatu esitlusel. «PMK on aastate jooksul kasvanud ja arenenud kui suur puu, mille juured on kõvasti mullas. Sellel puul on palju harusid ja igaüks on tähtis. Neis aastates on tänuväärset tööd ja saavutusi, mille üle uhke olla, mida hea sõnaga meenutada.»