«Sel hetkel needis ta end küll maapõhja, et oli ennast missioonile lubanud»

«Teise pitsi joome presidendi terviseks,» jätkas kompaniiülem suhteliselt tempokalt, andes napilt aega pitside uuesti täitmiseks. «Kolmanda pitsi võtame hukkunud kamraadide mälestuseks,» lausus ta. Liivak oli liigutatud, tundus, et ka mehed. Joobnute lällamine rauges ja mehed jõid vaikides kolmanda pitsi. See oli päris kena hetk. Hiljem kuulis Liivak, et tegemist on traditsioonilise toostide triloogiaga, mida skaudid on kaua kasutanud. Igatahes sundisid need kolm pitsi Liivakut kainenemise huvides nii kaua peol olema, et ta nägi ära ka esimese kakluse. See oli kompaniide pidudel suhteliselt tavaline, et mehed veidi ragistasid. Sõdurid olid pikalt suure pinge all töötanud ja professionaalidena omavahelised hõõrumised väljaõppel maha surunud, et ülejäänud meeskonda mitte ohtu panna ja üksuse lahinguvõime säilitada. Nüüd aga tekkis võimalus paks õhk välja lasta ja alkoholist innustust saanuna läksid rusikad käiku. Jõuvahekorrad paika pandud, oli kompanii valmis lahingusse minema.