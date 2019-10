Tallinna Keskraamatukogus toimub hingedeaja luule- ja muusikaõhtu «Kuuvalguslaikudes»

On noore kuu aeg, on ka hingedeaeg, nii kõneldakse ammuste hingede koju ootamisest, armastust ihkavatest ja homsele lootvatest noortest hingedest.

Sulev Oll on Virumaalt pärit ajakirjanik ja luuletaja, Eesti Kirjanike Liidu liige. Ta on avaldanud luulekogud: «Öö mõte on kuus», «Hea tuju kuju», «Vana sõna vallatused», «Printsessi voodikohendaja päevaraamat», «Päevad käivad päripäeva», «Sõnad iseeneses», «Lootuste leksikon» ja «Mis mulle meeldib». Tuntuks on saanud S. Olli sõnadele loodud laul «Hooli ja hoia», mille viisi autor on Juhan Trump. Koostöös helilooja Rasmus Puuriga valmis kantaat «Vabaduse tuul, tarkuse tuul». Sulev Oll on 2019. a laulu- ja tantsupeo «Minu arm» tantsupeo tekstide autor.