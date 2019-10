Seminar «Laps kirjanduses» arutleb huumori üle

Seminaril vaadeldakse, mis, kus ja miks on naljakas. Küsitakse, kas huumor on alati ühesugune või võib see ilmneda ka mitmel viisil. Uuritakse, kas iroonia, must huumor ja sarkasm töötavad ainult täiskasvanute või siiski ka laste peal. Jälgitakse, kuidas inimeste huumoritunnetus on ajas muutunud ning mil määral see mõjutab inimeste raamatuoste. Analüüsitakse, kuidas on seotud huumor ja lasteraamatuillustratsioon. Mõeldakse ka selle üle, milline raamat jääb lapsepõlvest kõige paremini meelde – kas kõige naljakam või kõige kurvem?