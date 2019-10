Mida me võiksime petmisest õppida?

Üksainus lihtne samm üle piiri võib röövida paarilt kogu nende suhte, nende õnne, isegi nende identiteedi. See on petmine – ülimalt tavaline tegevus, mida ikkagi eriti hästi ei mõisteta.

Petmine võib õpetada meile nii mõndagi suhete kohta laiemalt – näiteks seda, mida ma ootame, mida me arvame ennast tahtvat, millele meil on enda meelest õigus. Petmine näitab väga kujukalt, kuidas me isiklikult ja meie kultuur suhtuvad armastusse, ihasse ja truudusesse. Uurides keelatud armastust mitme nurga alt, loodan ma tõmmata selle raamatu lugejad kaasa avameelsetesse, arukatesse ja mõtlemapanevatesse aruteludesse tänapäeva suhete ja nende paljude variatsioonide üle. Ma tahaksin ärgitada teid ja teile kalleid inimesi vestlema sellistel teemadel nagu truudus ja lojaalsus, kirg ja igatsus, armukadedus ja omanikutunne, tõerääkimine ja andestamine. Ma julgustan teid, et te esitaksite iseendale küsimusi, räägiksite asjadest, millest te varem pole rääkinud, ega pelgaks kahtluse alla seada seda, mida peetakse seksuaalselt ja emotsionaalselt õigeks.

Terapeudina on minu roll luua turvaline ruum, kus saab kaastundlikult uurida väga erisuguseid kogemusi. Täpselt sama loodan ma teha raamatu autorina. Selles mõttes ei koosne see raamat õpetustest või ettekirjutustest, kuidas lahendada kriisi, mille on tekitanud petmine. Ometi loodan ma, et sellest raamatust on abi neile, kes parasjagu sellisesse kriisi on sattunud, ükskõik siis, millist rolli te selles mängite. Kuid mu põhiline eesmärk on algatada sel teemal viljakam arutelu – selline, mis võiks lõpuks tugevdada kõiki suhteid, muutes need ausamaks ja vastupidavamaks.

Petmisest rääkides kipume seda tänapäeval tegema lühinägelikult, justkui lahterdades ja hukka mõistes. Seksiga seotud küsimusi arutame ühiskonnas aina avameelsemalt, kuid truudusetust varjutavad endiselt häbi ja salatsemise pilved. Ma loodan, et see raamat aitab murda vaikust ning tuua kaasa uusi võimalusi, kuidas me mõtleme ja räägime olemisest ja tegevusest, mis on olemas olnud juba väga ammu. Palju on kirjutatud sellest, kuidas petmist ära hoida ja selle järel suhteid taastada, palju vähem aga petmise tähendustest ja põhjustest. Veelgi vähem on räägitud sellest, mida me võiksime petmisest õppida ning kuidas see võiks meie suhteid mõjutada ja muuta.

Mõned inimesed peavad neid küsimusi ebaoluliseks. Nende meelest loevad ainult faktid. Lennuk kukkus alla – päästku end, kes suudab! Aga aina rohkem ja rohkem on neid inimesi, kes tahavad teada, mis juhtus, miks see lennuk alla kukkus ja kas seda oleks saanud vältida. Nad tahavad sellest aru saada, sellest õppida ja uuesti lendama minna. Kõigi nende inimeste pärast tahaksin alustada vestlust sealt, kus see tavaliselt lõpeb, ning võtta käsile mõned eriti ärevaks tegevad küsimused, mis koos truudusetusega pinnale tõusevad.