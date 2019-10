Jesper Parve: ma ei ole ravitseja, ma ei ole psühholoog ega ka guru. Olen lihtsalt tavaline mees

Jesper Parve «Mees 3. Elu Kutse». FOTO: Raamat

Kellele on teie triloogia kirjutatud, on see ainult meestele või võivad naisedki sealt midagi huvitavat kõrva taha panna?

Huvitaval kombel arvatakse jah et «MEES» raamatud on mõeldud meestele, kuid ei. Kõik kolm on väga universaalsed, mis tähendab seda, et neid võivad lugeda kõik. Noored, vanad, mehed, naised, vanaemad ja vanaisad. Igaüks leiab kindlasti sealt endale mõne mõtte, mis ehk aitab natukenegi muuta lugejat julgemaks ja rõõmsamaks. Just selles mõttes, et tegelikult oma südames ma ju nii soovin, et inimesed oleksid julgemad oma nõudmistes, tahtmistes, küsimistes ja tegutsemistes. Samuti ka oma suhetes ja armastuses. Et neil oleks julgust endale otsa ning sealt edasi ka iseenda sisse vaadata.

Millest on raamatus juttu?

Mees triloogia viimane raamat ongi eelkõige raamat julgusest. Julgusest muuta asju, kui sa ei ole rahul sellega, kus oled praegu. See võib olla väga vabalt paljudele inimestele viimaseks teoseks, mida nad loevad just sellel mõttetul töökohal, kus praegu rahulolematult töötunde õhtusse saadetakse. Või just selles mitte kuhugi viivas suhtes, kus nad on. Või just selles negatiivse energiaga elukohas, kus praegu elatakse. Või just sellises halvas kehalises vormis, nagu ta on.

Mille poolest erineb see teie varasematest raamatutest?

Mu esimene «Mees» raamat oli sellest, kuidas ehk ennast kriisidest läbi vedada ja elule uus suund anda. Teine «Mees» raamat rohkem suhetest ja pereelust, kuid kolmas on eelkõige raamat sellest, kuidas julgedes teha asju omamoodi, võib sind saata väga suur edu. Raamat on sellest, mis on toimunud tegelikult viimased kolm ja pool aastat, peale seda kui tulime perega tagasi Bali saarelt ja ma pidin alustama oma elu põhimõtteliselt nullist. Sest päris lugusid, et kuidas ma olen seal, kus ma olen praeguseks, teatakse väga vähe. Teatakse, et järsku ilmus kuskilt keegi Jesper Parve, tegi suure elumuutuse ning nüüdseks on tal üks Eesti vaadatuimaid podcast’e, ta on üks kahest Eesti arvatavasti kuulatavaima raadiosaate juhist. Ta on ligi kaks aastat veetnud laval koos kahe teise andeka mehega ja vedanud üle saja korra välja müüdud saalidele vestlusõhtut «Mida Mehed Tegelikult Tahavad». Tema raamatud vallutavad aastaid juba müügitoppe ning tundub et mees ise muud ei teegi kui enamus ajast Balil või Hiiumaal tšillib. Tal on väga armas pere ja energiat rohkem kui jaksab kulutada. Tundub, et ka materiaalne pool on mehel korras ja ta saab elada just sellist elu nagu tahab. Paljud imestavad ja räägivad, et mees on ikka õnnesärgis sündinud.