Kuidas tunda armastuse lõhna?

Kogu oma teadliku kirjanikuelu on Jaak Jõerüüt kirjutanud armastusest, kirjutab selleski romaanis. Samas on ta diplomaadina harjunud aastakümnete jooksul treenima oma haistmismeelt ning oskab lõhna järgi eristada poliitilist kliimat sonkivaid raisakulle või vaikselt kenasid värvukesi. Kuid poliitika ei lõhna, see haiseb ja «diplomaadid on poliitiline kahuriliha». (lk 311) Ajal, mil demokraatiamull on päästmatult lõhki puhutud!

«Poliitiline daamikinnas» Jaak Jõerüüt. FOTO: Raamat

Ent kliimast ja selle muutustest hoolimata on õhus alati armastuse peent aroomi, mis tuleb südamega kinni püüda. Igale meist tähendab see midagi teistest erinevat, ainuomast, millele on võimatu retsepti anda! Selles raamatus laseb autor varjust nähtavale tuleval Helenel kuulutada: «Armastus on alati õige ja ta on tema ise, ei midagi muud.» (lk 84) Pereelu kujutab endast seejuures «muutlikku varjuteatrit», kui kirjanikepaari Jaak Jõerüüt–Viivi Luik endi sõnad kokku panna.

Romaani motoks on valitud tähendamissõnad majorist ja kaelkirjakust, mis pärinevad Briti menukirjaniku Julian Barnesi hiljutisest teosest «Aja müra». Kuid Barnesi romaan ise on kirjutatud kuulsa vene helilooja Dmitri Šostakovitši elust, milles põimuvad poliitika ja muusika. Jõerüüt «mõõdab» muusikaga inimeste meelekindlust ja iseloomu. Raamatu ava-leheküljel astub lugeja ette «solist» Silver. Hõbedane poiss (muide, igal nimel selles romaanis on omaette lisa-tähendus), kes kasutab odavat imala aroomiga lõhnavett ja kellele meeldib Vivaldi. Löökriistu võib Silver ju taguda, ent õukonnaviiuldajat temast ei saa, saab hoopis «igavene teine», kes lõpetab joodikuna ja sündmustikku enam ei sekku. Hoopis teisest puust on teose naistegelased Carmen ja Helene. Carmeni telefoni tunnussignaalina mängib Mozarti «Türgi marss» ja ühe kindla mehe võrgutamiseks kasutab ta erilist kannikeselõhna. Helene näeb unes (lk 141), kuidas ta suures saalis mängib klaveril jõulist Liszti ning viskab seejärel ühe pika valge daamikinda publiku sekka.