Lily Allen kirjutab ausalt nii loometöö raskustest kui teda seitse aastat jälitanud ahistajast

«Nii et see olen mina. Ma olen Lily Allen. Ma sündisin 1985. aastal. Ma olen laulukirjutaja ja laulja, ema, tütar, õde, pesapunuja. Kunagi olin ma abikaasa. Ma olen kellegi tüdruksõber. Selle «kellegi» nimi on Dan ja ka tema on muusik. Ma olen aktivist – ühiskondlikult ja poliitiliselt. Ma olen säutsuja. Ma valin leiboriste. Ma kirjutan. Ma olen olnud nii edukas kui ka ebaõnnestuja. Mul puudub väljaõpe, suuremas osas olen ma iseõppija. Ülikoolis ma ei käinud, häid hindeid pole ma saanud, mul ei ole isegi keskharidust tõendavat dokumenti,» kirjutab popstaar otse südamest.