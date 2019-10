Helsingi raamatumessil räägitakse värskelt tõlgitud eesti raamatutest

Eesti programmi vastu on messikülastajad alati suur huvi tundnud. Eriti köidavad neid teosed, mis avavad Eesti ajalugu. Sel aastal on soome keeles ilmunud Mart Laari «Pööre», Leelo Tungla «Seltsimees laps», Indrek Hargla «Apteeker Melchior ja Gotlandi kurat», Eeva Pargi «Lõks lõpmatusse», Tõnu Õnnepalu «Mõõt», Anton Hansen Tammsaare «Ma armastasin sakslast» ja Kairi Loogi “Piia Präänik kolib sisse”. Kõigist neist vestlevad autorid ja tõlkijad koos tuntud soome kirjanike Sirpa Kähköneni, Heli Laaksoneni, Anja Snellmani ja Virpi Hämeen-Anttilaga oma soome lugejate ees. Mart Laari vestluspartneriteks on Soome endine peaminister Paavo Lipponen ja diplomaat Matti Maasikas.