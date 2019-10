«Olin saledam kui kunagi varem, aga ise loomulikult ja jätkuvalt rahulolematu»

Varasemalt oli mul üks kinnisidee – saada kõhnaks. Nüüd lisandus teine – panna kirja kõik, mis suust sisse läks. Iga väiksemgi amps. Pärast toitumiskavasse süüvimist pidin päris palju oma toitumises muutma. Varem sõin palju valmistooteid, nüüd jäid need täiesti välja. Hakkasin ise süüa tegema peamiselt kahel põhjusel – esiteks sain siis paremini kontrollida, mida toit sisaldab, ja teiseks mõistsin, kui palju tervislikum sedasi on.

Üldse hakkasin sööma väga palju selle järgi, mida sain äpi MyFitnessPal kaudu tabelisse sisestada ja mida mitte. Kui ma teatud asja sisestada ei saanud, siis ma seda ka ei söönud, sest olin oma eesmärgile pühendudes väga täpne. Kui süsivesikuid pidi õhtu lõpuks olema näiteks 45 protsenti, siis nii ka jäi. Ei tohtinud olla 41 protsenti või 48 protsenti. Ühelt poolt on täpsus, nõudlikkus ja detailsus mu tugevused, teisalt võivad need muuta mind iseenda vangiks.

Toitu kaalusin igal juhul, lõpus hakkasin juba grammide kaupa sööma, et protsendid oleksid TÄPSELT sellised, nagu sõbranna mulle ette oli kirjutanud. Võib-olla oli see liigne enesepiinamine või näitas hoopis, kui väga olin pühendunud oma unistuse poole liikumisele ja suutsin olla niivõrd tugeva tahtega, et libastusin harva?

Ma ei tarbinud enam ühtegi kastet, sest teadsin nüüd, kui palju need kaloreid annavad. Mainisin juba, et valmistoite ma ei söönud, aga see tähendas, et ma ei käinud enam ka väljas söömas. Kui läksin külla, võtsin oma toidu kaasa. Inimesed pakkusid alati, et võta seda, proovi toda, «üks amps ei tee ju midagi». Mina olin aga täiesti kõigutamatu, ei eksinud kordagi, sest olin veendunud – kui üks amps ei teeks midagi, siis miks ma üldse toitu peaksin kaaluma ja mis oleks kõige selle mõte? Iga suutäis on oluline!