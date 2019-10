«Ma olin tõepoolest piisavalt hull!»

Arglik poiss nimega Reginald Dwight kasvas üles Londonis, Pinneri linnaosas. Ta kandis Buddy Holly prille – või vähemalt ta ise arvas, et neid kandes meenutab ta Buddyt − ja unistas, et temast saab kunagi kuulus poplaulja. Esimene tõeline läbimurre sündis kahekümne kolme aastaselt Ameerikas, kus ta jahmatas publikut erkkollaste traksipükste, tähekirju T-särgi ning tiivuliste saabastega. Kuid tema muusika raputas kuulajaid veelgi enam. Elton John oli saabunud ja muusikamaailm oli muutunud igaveseks.

Intervjuus The Guardianile ütleb laulja: «Tagasivaade oma karjäärile ei ole mulle tegelikult kunagi erilist huvi pakkunud. See kõik juhtus, ma olen tohutult tänulik, aga mind huvitab rohkem see, mis ma edasi teen, mitte see, mis juhtus 40 aastat tagasi. Aga mida vanemaks ma sain, seda enam kippus see muutuma, ning minu vaatenurk muutus lõplikult, kui ma sain isaks. Olin 63. aastane, kui sündis meie esimene poeg, 65 kui teine, ja ma hakkasin mõtlema neile 40 aastat hiljem. Ma tahtsin, et neil oleks võimalik näha või lugeda minu enda lugu minu elust. Idee filmist ja autobiograafiast, mis oleksid läbini ausad, hakkas mulle meeldima.»