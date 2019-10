Tšornobõl ei unune

See lugu räägib inimkonna seni ühest ulatuslikumast ja raskeimast tuumakatastroofist, mille tagajärjed mõjutavad paljude elu veel tänagi. See on hukatuslik lugu, milles sunnitud osalemine muutis ka paljude eestlaste elu.

Minisari «Chernobyl» valiti oma kategooria parimaks ning kokku võitis see kümme auhinda. Üks (müügi)edu põhjusi on mõistagi masside kannatused, kuid meisterlikud näitlejatööd ja olustiku ahhetamapanevalt tõetruu järeleaimamine on tõepoolest tunnustust väärt. Kui üldse midagi, siis võiks just seda nimetada vastutustundlikuks meelelahutuseks, mis raputab, paneb mõtlema ja harib.

TÕDE ON RAIUTUD RAAMATUSSE

Sergi Plohhi põnevikuna kirjutatud teos «Tšornobõl. Tuumakatastroofi ajalugu». FOTO: Raamat

Vähem kui aasta tagasi, kui lugesin esmakordselt Sergi Plohhi raamatu «Tšornobõl» ingliskeelset käsikirja, tegin endale taustamärkmeid: «Puudutas valusalt Eestit. Lähipiirkond. Autor n-ö kohalik, aga tõsise rahvusvahelise taustaga. Tuumateema rahvusvahelises pressis taas pinnale imbunud. Tšornobõl on kuum ekstreemturismi sihtkoht ja radiatsiooni mõjuväljas elanud-elavad on teadlaste luubi all. Auhinnatud raamat.» Ma ei osanud aimatagi, et juba kuus kuud hiljem linastub seesama Tšornobõli lugu kogu maailma pilgu all.

Aga üht lugu saab jutustada mitmel moel. Ka need kaks – telesari ja raamat – ei ole üks ühele samastatavad. Sarja üks oluline allikas on hilisema nobelisti Svetlana Aleksijevitši publitsistlik teos «Tšernobõli palve» (e. k 2007, tõlk Andres Ehin). Kirjanik kohtus sadade katastroofis kannatanutega, salvestas nende lood ja kogus need tunnetest tulvil raamatusse.

Tunded on olulised, aga mõnikord kipuvad need tegelikkust varjutama. Veel enamgi, nendega püütakse manipuleerida. Sarjale heidetakse ette just seda, et kuigi põhijoontes räägib see Tšornobõli loo tõetruult, on telepubliku köitmiseks võetud teatud vabadusi, lisades väljamõeldud tegelasi ja tegevustikku.

Mis, kuidas ja kellega tegelikult juhtus, saab lugeda Sergi Plohhi teosest. Harvardi Ülikooli Ukraina ajaloo professor alustas oma 2018. aastal ilmunud raamatu jaoks uurimistööd aastaid varem. Temagi tegi intervjuusid, luges dokumente ja külastas arhiive nii Ukrainas kui ka Venemaal. Kasutatud allikate hulgas on mõistagi ka Svetlana Aleksijevitši mõjus ja ülitähtis teos.

PÕNEVIKUNA KULGEV JUTUSTUS

Erinevalt varasematest Tšornobõli katastroofi käsitlustest seadis Sergi Plohhi eesmärgiks panna lugu kirja nii, nagu seda keegi teine veel teinud ei olnud. Ta otsustas rääkida loo inimlikust vaatenurgast, lastel lugejal jälgida sündmuste kulgu. Kirjutada see lahti põnevikuna, kirjeldades katastroofi käiku mõjutanud inimeste otsuseid ning selle tagajärgede all kannatanute tegevust ja võitlust.