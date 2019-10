Uued raamatud Eesti järvedest ja jõgedest hõlbustavad valdkonnaalast teadustööd

Raamatus «Eesti järved» on 96 suurema väikejärve kohta esitatud süsteemselt mitmesugust informatsiooni, nagu järve morfomeetrilised omadused, keemiline koostis ning erinevad elustikurühmad. Teadmisi saab nii füto- ja zooplanktoni, suurselgrootute ehk makrozoobentose, suurtaimede ehk makrofüütide kui ka kalade kohta, ühtlasi on raamatus teavet looduskaitsealustest liikidest ning muude loodusväärtuste esinemisest.

Raamat «Eesti jõed» koondab info 64 suurema või muidu erilisema jõe kohta Eestis. Raamatus on juttu näiteks jõe-elustikust, sh pealiskasvust, suurtaimedest, suurselgrootutest ja kaladest, lisaks on iga jõe kirjeldamiseks välja toodud üldinfo, iseloomustus ning seisundihinnang. Raamatus meenutatakse ühtlasi ka seda, mida tähendab jõgi kui ökosüsteem.

Viimase samanimelise raamatu ilmumisest on möödas 18 aastat. Vahepeal on uurijate sõnul juurde tulnud aga palju uusi andmeid, samuti on raamatu autorid aja jooksul uusi tarkusi kogunud. Raamatu autorite hulka kuuluvad maaülikooli jõe-eksperdid Henn Timm, Rein Järvekülg, Peeter Pall ja Sirje Vilbaste. Andmedoonoreid, nõuandjaid ja teisi abilisi on raamatu koostamisel olnud aga veelgi rohkem.