Stephen Kingi müstilisest mõisast saab arhiiv ja kirjanike pelgupaik

USAs Maine’i osariigis asuv Bangori linn on üsna väike ning seal elab vaid pisut üle 33 000 elaniku. Kuulus õuduskirjanik Stephek King ja tema kirjanikust abikaasa Tabitha King on linnale annetanud miljoneid dollareid ja neil pole plaanis ära kolida, kuigi tegelikult ei ole nad viimastel aastatel oma sünge väljanägemisega mõisas palju viibinud. Pere advokaadi Warren Silveri sõnul on nad enamasti kas tuuril või siis viibivad Floridas ja Oxfordis.