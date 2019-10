Iseteenindus on jõudnud raamatukokku

Iseteenindusautomaati on võimalik kasutada rahvusraamatukogu lahtiolekuaegadel ja selle tööpõhimõte on lihtne – valid saalist meelepärase lugemismaterjali välja ja saad automaadi abil selle ise endale laenutada. Samuti on võimalik automaati raamatuid tagastada.

Lisaks sellele on rahvusraamatukogu peasissepääsu kõrvale paigaldatud Raamatukapp, mis näeb välja nagu pakiautomaat ja põhimõtteliselt ka töötab samamoodi. Raamatukappi on võimalik kasutada ka siis, kui raamatukogu on suletud ehk kui avastad pühapäeval, et sul on tarvis mõned teavikud tagastada, aga raamatukogu on kinni, siis saad need teavikud tuua Raamatukappi.