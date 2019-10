Raamat, mis tekitab uusi rohenäppe juurde

Oled oma unistuse täitnud ja näitlejatöö kõvalt ka Olustverest põllumehe diplomi saanud. Mis sind selle üllatava sammuni viis?

Selle sammu taga oli mitu asja. Tundsin, et on aeg end täiendada, õppida juurde midagi, mis oli mind juba kaua huvitanud, aga seni polnud õnnestunud sellele tõsisemalt pühenduda. Pealegi olin aastaid näitlejatööd tehes tundnud, et soovin lisaks teha ka midagi omaenese kätega. Näitlejatööst ei jää ju kahjuks käegakatsutavat jälge maha ja siis võib mõnikord tunduda, et su tööl polegi tulemust...

Tegutsed koos elukaaslase, näitleja Erki Lauriga kaubamärgi all Tauraite Country Spirits. Kuidas see kõik alguse sai ja kuidas täna läheb?

Jah, oleme Erkiga partnerid nii elus, laval kui ka äris ja oma brändi loomine oli loogiline samm taimekasvatuse õpingutest edasi. Valisin endale kultuurid, mida kasvatama hakkasin ja soovisin neid ägedaid kultuure läbi toodete ka teistele inimestele tutvustada.

Minu suurimad lemmikud on piprad, täpsem eestikeelne nimetus on kibepipar ehk tšilli. See sooja armastav taim on pärit Lõuna-Ameerikast. Erinevad tšilliliigid on tohutult erinäolised nii maitse kui ka välimuse poolest. Nad pakuvad silmailu ja särtsakaid maitseelamusi. Kes kasvatamisega jänni jääb, võib minu käest abi paluda. Olen, muide, isegi sellekohase õppevideo teinud. Selle leiab www.tauraite.com. Tšillide kasvupottide õpetuse leiad ka raamatust «Tubane aiapidamine».

Tiina Tauraite. FOTO: Kristina Efert

Minu teine suur lemmik on must sõstar. Seda maitset teame ju kõik vanaema moosidest, ent minu jaoks oli üllatav just see, kuidas musta sõstra maitse ajaga joogi sees muutub. Maitse küpseb ja muutub ainult paremaks, meenutades lõpuks musta ploomi ja rosinat…

Praeguseks oleme oma jookidega juba päris kaugele jõudnud: meie tooted on suuremates poodides letil. Aga teha on veel palju. Tahame luua uusi väärikaid jooke, põnevaid maitseid. Tunneme, et tegeleme kultuuriga – anname oma panuse Eesti ja maailma toidu- ja joogikultuuri.

Mida arvad raamatust «Tubane aiapidamine». Kas ja kellele seda soovitaksid?

Zia Allaway «Tubane aiapidamine. Loominguline lähenemisviis toidu- ja maitsetaimede kasvatamisele». FOTO: Kirjastus Varrak

«Tubane aiapidamine» haaras kohe mu tähelepanu. Olen ise ka selline pidevalt mullaste küünealustega tüüp, kelle kohta vist öeldakse «rohenäpp». Sääraste rohenäppude mõte jookseb veidi teisi radu pidi kui ülejäänud inimestel. Nad leiavad alati põhjuse toppida kasvusubstraati erinevaid seemneid, võrseid, leherootse ja juurikaid ning poevad kasvõi nahast välja, et see kõik kasvama läheks. See raamat on just neile. Ja neid inimesi on palju! Pealegi saavad meiesugused raamatust üliägedaid nippe, kuidas kogu see kasvama läinud kupatus tuppa ära ilmunud mahutada, kuidas seda paremini kasvatada ja lõpuks ära süüa, sest lisatud on ka nutikaid retsepte. Arvata võib, et see raamat tekitab uusi rohenäppe juurdegi.

Jõuad sa kõigi oma tegemiste kõrvalt ka raamatuid lugeda?