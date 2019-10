«Cecilia Gaathe polnud kunagi varem surnud inimest näinud. Kuni praeguseni»

Cecilia Gaathe elab mereäärses pansionaadis Pärl, mille omanik on ta isa. Cecilia ema leiti aasta tagasi uppununa. Öösel on merel möllanud torm ja järgmisel päeval leiavad Cecilia ja Leo rannalt mehe surnukeha. Mehe käsivarrele on tätoveeritud salamander ja number 2.

Jørn Lier Horst Salamandri mõistatus» FOTO: Raamat

Raamatu peategelased on Cecilia, Leo, Une ja koer Egon, kelle eesnime esitähtedest moodustub ingliskeelne sõna CLUE, mis tähendab juhtlõnga, saladuse võtit, ja mis tähistab ühtlasi Jørn Lier Horsti lastele mõeldud krimisarja «CLUE». Miks kadus ja uppus Cecilia ema? Kes on imelikud tüübid, kes elavad pansionaadis Pärl? Kes on rannalt leitud mees ja mida tähendab tema tätoveering? Neile ja paljudele teistele küsimustele püüavad sõbrad sündmusi ja inimesi uurides ning koos tegutsedes vastuseid leida.

Jørn Lier Horst on endine kriminaalpolitseinik ja Norra soositumaid ning tunnustatumaid krimikirjanikke. Tal on oskus inimesi läbi näha, aimata nende tegutsemise hämaraid tagamaid. Ta teab, kuidas mõtleb ja tegutseb politsei, sest ta seljataga on pikaaegne töö politseiniku ja uurijana. Ta teab, milliste võtetega luua põnevust ja kuidas pinget raamatu viimase leheküljeni alal hoida. Süngeid teemasid ja dramaatilisi sündmusi, filosoofilisi ja moraalseid dilemmasid jagub nii täiskasvanud kui ka noorematele lugejatele.

Lisaks CLUE sarjale kirjutab Horst detektiivsarja ka nooremale koolieale. Autori sõnul kirjutab ta lastele ja noortele seetõttu, et soovib äratada neis samasugust lugemisindu ja -lusti, nagu tal endal lapsena oli. Just lugemine annab võimaluse mõista teisi inimesi ja teistsuguseid arusaamu. Autor oli lapsena suur raamatute neelaja ja ta mäletab tänaseni lauset, millega algab Astrid Lindgreni «Meisterdetektiiv Blomkvist»: «Veri. Ei mingit kahtlust.»