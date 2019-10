Maire Forsel esitleb uut vahvat lasteraamatut

Forsel räägib oma esimese lasteraamatu loomise teekonnast ja sellest, kui tähtis on, et selles oleksid ilusad pildid. Ka tuleb juttu kultuurierinevustest – täpsemalt sellest, miks raamatu rootsikeelses tõlkes on sisu mitmes kohas muudetud. Paneme raamatu pildid liikuma ja räägime sinna juurde põnevaid lugusid. Kohal on ka raamatu illustraator Hege Runnel.

Maire Forseli lasteraamat «Parem kui kaneelisai». FOTO: Raamat

Raamatu lühitutvustusest on näha, et tegemist on ühe toreda ja ettevõtlusele innustava looga: