Pildid: imepisike Charlotte Brontë raamat maksab hingehinda

Teismelisena oli Charlotte’il kombeks kirjutada imepisikeses kirjas raamatukesi. Neist neli on muuseumil juba olemas, viies on hävinud ning kuues läheb peagi oksjonile, kust muuseum plaanib teose ära osta.

«The Young Men's Magazine» («Noorte meeste ajakiri») on kirjutatud 1830. aastal, kui Charlotte oli 14-aastane. Mõõtudelt on see vaid 35 x 61 mm suurune ning see sisaldab 20 lehekülge. Vahva väike raamat sisaldab kolme juttu: «A letter From Lord Charles Wellesley», «The Midnight Song» ja «Journal Of A Frenchman».