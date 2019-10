Soome kriminalisti uskumatud seiklused, mis on jõudnud ka teleekraanile

Põhjamaine nordic noir’ stiilis kriminaalromaan on kolmas ja viimane raamat sarjast «Piirilinn», millest on varem ilmunud «Nukumaja» ja «Lõppmäng».

Sarja televersioon on leitav Netflixis pealkirja «Bordertown» all. Seriaalil on ainuüksi Soomes üle miljoni vaataja ja see on pälvinud rohkelt rahvusvahelist tunnustust paljudes riikides, eriti Saksa- ja Prantsusmaal, Netflixi vahendusel aga ka Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Venemaal jm.