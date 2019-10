Esimene eesti-hiina sõnastik on teejuht, mida vajatakse nii Eestis kui Hiinas

«Eesti-hiina põhisõnavara sõnastik». Koostanud Gao Jingyi. FOTO: Raamat

Sõnaraamatu sihtkeel – hiina keel – on tänapäeva mandariinihiina keel. See on Hiina ametlik ning emakeelena kõnelejate arvult maailma suurima kõnelejaskonnaga keel. Hiina tõlkevasted on sõnaraamatus esitatud eesti märksõna tähenduste kaupa. Hiina vastetena on esitatud nii hiina kirjamärgid (eesti tavanimetuses hieroglüüfid) kui ka pinyin’id ehk hiina alfabeetilised sõnad.

Hiina keele kirjamärkidena kasutatakse kahte ametlikku kirjaviisi: tavapärast ehk traditsioonilist ning lihtsustatud kirjaviisi. Lihtsustatud kirjaviis koosneb nii tavapärastest kui ka lihtsustatud kirjamärkidest. Lihtsustatud kirjaviis muudeti Mandri-Hiinas ametlikuks 1956. aastal. Viimase teabe järgi on kasutusel 2274 lihtsustatud kirjamärki. Lihtsustatud kirjaviisis kasutatakse ka tuhandeid lihtsustamata ehk traditsioonilisi kirjamärke. Tavapärane ehk traditsiooniline kirjaviis on jäänud kasutusele nii Mandri-Hiinas (erialases keskkonnas) kui ka väljaspool Mandri-Hiinat (ühiskonnaelus laiemalt).

Kasutatakse ka ladina tähestiku põhjal koostatud alfabeetilist kirjaviisi pinyin. See on ametlik abivahend hiina keele õppimisel ja õpetamisel alates 1958. aastast Mandri-Hiinas.

Sõnaraamatu lõpus on esitatud valik tuntud maade ja rahvaste ning Eesti maakondade ja linnade nimesid eesti ja hiina keeles. Sealt leiab Eesti kohanimede hiinakeelseid soovituslikke tähendustõlkeid. Ühe ja sama Eesti kohanime puhul on hiina keeles olnud käibel mitu erinevat hääldustõlget. Näiteks Saaremaa hiina hääldustõlked on 萨列马 (sà-liè-ma), 萨雷马 (sà-léi-ma ) ning 萨雷玛 (sà-léi-ma ).

Eesti «maa»-lõpuline kohanimi tekitab probleeme: selle hiina hääldustõlge lõpeb kirjamärgiga 马 (ma ), mis tähendab hobust. See tekitab hiinlastes veidra mulje, nagu oleks Eestis igasuguseid hobuseid… Nõnda on sõnastikus Saaremaa soovituslik tähendustõlge 岛方 (dǎo-fāng), mis tähendab saare-maad. Hea tähendustõlge on võti edule hiina turul. Näiteks Islandi hiina nimi 冰岛 (bīng-dao) tähendab jää-saart. See nimi tõmbab rohkesti hiina turiste ligi. Hiiumaa soovitatud tähendustõlge on 巨方 (jù-fāng), mille taga on mõte «hiidude-maa». Hiina turiste võiks see vägagi huvitada.