Indrek Hargla: raamatuesitlus on stress ja parem kui seda ei oleks

Tiit Aleksejev nentis, et kuigi üldistusi teha ei saa, on enamasti kaht tüüpi inimesi, kirjutavad ja kirjastavad. Vahel harva on need kaks inimtüüpi kokku langenud – näiteks Indrek Hargla on Aleksejevi sõnul suurepärane kirjanik ja ta ka kirjastab oma raamatuid ise.

«Aga enamus autoreid on siiski pühendunud kirjutamisele ja nad ei ole kõige paremad oma teoste tutvustajad või neist rääkijad,» märkis ta. «Tänapäeva maailmas tuleb seda teha ja siin ongi nüüd see koht, koostöö autori, kirjastaja ja raamatupoe vahel. Kõigil on ju oma missioonitunne.»

Kirjastuse Hea Lugu juht Tiina Kaalep tõdes, et eesti kirjanike seas on päris palju neid, kes ei taha oma raamatule esitlust teha. «Nad ei soovi sellepärast esitlust, et nad ei soovi siin tooli peal istuda,» pidi ta tunnistama. «Nad ei soovi seda tähelepanu.»

Kirjanik Indrek Hargla lisas omalt poolt, et raamatuesitlused on tõepoolest kirjanikele ebamugavad, aga neid tuleb teha.

«Loomulikult esitlus on stress – ebamugav ja ebameeldiv – ning parem on, kui seda ei oleks, aga see käib selle ameti juurde. Midagi ei ole teha,» rääkis Hargla, kelle sõnul on esitlused Eestis üsna uus nähtus, mis on kiirelt oluliseks saanud. «Tänapäeval ei kujutagi hästi ette, et keegi laseb oma raamatu välja ilma, et ta sellele vähemalt mingisugust meediakajastust ei taha saada.»