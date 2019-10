Eesti teadlaste äpardused on nüüd kõigile õpetuseks ja meelelahutuseks raamatusse koondatud

Tark inimene pidavat õppima teiste vigadest. Oma väiksemad ja suuremad vead on õppematerjalina teie ette laotanud hulk Eesti tippteadlasi. Nende ämbrikolina (mis mõnikord on ka võrdlemisi koomiline) on raamatusse «Teadlane miiniväljal» koondanud teadusajakirjanik Virgo Siil.