Postimehe romaanisarja kolmas teos loob detailse pildi New Yorgi restoranimaailmast

See raamat on ood naudingutele – austrid, šampanja ja kokaiin, armastus ja iha, täiuslikud nostalgiahetked, mis püsivad vaid viivu. Tessi isu kasvab nii suurepärase toidu ja veini kui ka teadmiste, kogemuste, kuuluvustunde ja armastuse järgi. Kuid mil moel selles kaootilises ja ennasthävitavas maailmas hakkama saada ja ellu jääda?

Stephanie Danler kirjutas romaani «Magusmõrkjas», töötades samal ajal New Yorgi kohvikutes ja restoranides ettekandjana. Kirjanik on tunnistanud, et raamatu peategelane Tess on temaga pisut sarnane, kuid arenes kirjutamise käigus siiski omaette iseseisvaks karakteriks, kes on autorist endast mitu korda edukam ja ühtlasi palju pahelisem.