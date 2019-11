Näitus ja sümpoosion «Käsikirjade ristteel» tähistavad käsikirjade uurimise uue suuna algust

Eesti ja Tartu ajaloolist identiteeti on kujundanud tõik, et siin puutuvad kokku läänepoolne saksa ja rootsi ning idapoolne vene kultuur. Ent meie juurest ulatub kultuuritelg ka lõunasse, edelasse ja kagusse: Lähis-Itta, Ida-Vahemere ruumi, Egiptusesse ja Etioopiasse, Kesk-Aasiasse ja kaugemalegi. Eesti asub suure ja mitmekesise Ida-Euroopa äärealal, kustkaudu on Läänemere idakalda suunas tuhandeid aastaid liikunud keele- ja kultuurikontaktid.