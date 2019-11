Selleks et see kõik toimiks, on vaja olla Pugatšova

Tema repertuaari kuulub enam kui viissada laulu vene, inglise, saksa, prantsuse, heebrea, soome ja ukraina keeles, mis kõik on ilmunud rohkem kui sajal CD-l, vinüülplaadil, DVD-l ja videokassetil. Lisaks Venemaal ja endises Nõukogude Liidus välja antud plaatidele on Pugatšovat välja antud ka Jaapanis, Koreas, Rootsis, Soomes, Saksamaal, Bulgaarias ja kunagises Tšehhoslovakkias. Ta on üle kogu maailma müünud enam kui 250 miljonit plaati.

MILLES PEITUB ALLA BORISSOVNA SALADUS?

Aleksei Beljakov «Alla Pugatšova elu ja imelised seiklused». FOTO: Kirjastus Tänapäev

Sellest räägibki Aleksei Beljajevi raamat, mis on nii lähedane autobiograafiale, kui see üldse olla saab. Räägitakse, et Alla Borissovna on mitu korda tahtnud ka ise oma elulugu kirja panna, kuid väidetavalt olevat talle ennustatud, et siis juhtub tema elus midagi halba. Lauljatari koostöö Aleksei Beljakoviga algas juba aastakümneid tagasi, kui algaja kirjanik pani 1997. aastal kirja staari esimese biograafia. Ja kuigi kuulsast lauljatarist on pärast ja enne kirjutatud veel kümneid raamatuid, jätkus nende koostöö ja sõprus 2009. aastal ka teise raamatuga ning on nüüd kulmineerunud kolmanda teosega, mis sisaldab ohtralt seni avaldamata materjali ja rikkalikult fotosid.

Aleksei Beljakovi raamatust selgub, kuidas ema nahutas väikest Allat märja käterätiga, et too õpiks solfedžot, kuidas Pugatšova sattus juhuslikult festivalile Kuldne Orpheus ja leidis laulu «Arlekino», kuidas ta peksis segi lavastajast abikaasa uue Žiguli aknad, kuidas teda aitas KGB kindral, kuidas lauljatar tahtis lahkuda Nõukogude Liidust pärast skandaali hotellis Pribaltiiskaja, kuidas ta vaakus elu ja surma piiril pärast plastilist operatsiooni Šveitsis, kuidas temast sai imeliste kaksikute ema ja mis on tema erakordse elurõõmu saladus.

KIREV, PÖÖRANE, ÜLES-ALLA-ELU

Alla Pugatšova elu on olnud nii hullumeelselt kirev ja käinud nii pööraselt üles-alla, et see annab silmad ette nii mõnelegi kuulsale Lääne staarile. Ja kuigi temast on kirjutatud ikka ja jälle, on see raamat kindlasti lugemist väärt.

Seda kinnitab ka kriitik Aleksei Mažajev: «Väga raske on öelda Pugatšova kohta midagi, mida keegi veel ei tea, aga Beljakov on sellega hakkama saanud. Autor on suutnud hoida tasakaalu peategelase isikliku elu ja loometegevuse vahel: raamatus on kõik tihedalt läbi põimunud ja üks lugu läheb teiseks üle loomulikult. Andest, sihikindlusest, skandaalidest, kaklustest, alkoholist, muusikalistest triumfidest ja isiklikest läbikukkumistest, müstikast, kuraasist, võitudest ja vigadest kujuneb lai kujutluspilt artistist, kes on endiselt meie esilaulja. Paljud on püüdnud seda edu korrata, aga neil on puudu jäänud kõige olulisemast: selleks et see kõik toimiks, on vaja olla Pugatšova.»